KYK burs ve kredi ne zaman hesaplara yatacak, KYK kredisi ilk ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK bursu yattı mı, KYK öğrenim kredisi hesaplara ne zaman yatacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üzerinden alınacaka olan KYK kredi ve burs başvurularıın ardından 2020-2021 eğitim öğreti yılı için KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. KYK burs-kredi sonuçlarının ardından hem öğrenim kredisi hem KYK bursu almaya hak kazanan adaylar 11 Aralık'ta e devlet üzerinden KYK kredisi taahhütnamesini onaylayarak KYK’dan kredi burs almayı taahhüt etmiş oldu. KYK burs ve öğrenim kredisi sürecini tamamlayan öğrenciler ilk ödemelerin ne zaman olacağıyla ilgili araştırmayı sürdürüyor.

KYK burs kredi ilk ödemeleri ne zaman?

Taahhütnamesini onaylamış olan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme gerçekleştirilecek. Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu ödeme yapılacak. KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman ödenmeye başlayacak? Öğrenciler, KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman sorusunun yanıtını da merak ediyor. İlk ödemenin ocak ayında yapılması bekleniyor. KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti. TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar ayın 6'sı, “2” olanlar ayın 7'si, “4” olanlar ayın 8'i, “6” olanlar ayın 9'u, “8” olanlar ayın 10. günü ödemelerini alabilecek.

KYK burs öğrenim kredisi aylık ne kadar?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisans - 550 TL

Yüksek Lisans - 1.100 TL

Doktora - 1.650 TL