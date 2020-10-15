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Eğitim KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgını nedeniyle online olarak devam eden üniversitelerde eğitimin en kısa sürede yüz yüze olarak devam edeceğini duyurdu. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-15 23:50:00 -
KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanmaktadır. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler e-Devlet kapısına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra KYK yurt, kredi veya burs başvuru formunu doldurarak KYK burs başvrularını gerçekleştirmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KYK burs başvuruları ne zaman başlar?

KYK burs ve kredi başvuruları tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

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