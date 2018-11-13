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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğretim öğrencilerinin burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

13 Kasım 2018 Salı 13:07
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı!

KYK burs ve kredi başvuru sonucu açıklandı. Son dakika haberine göre, KYK burs ve kredi YurtKur sorgulama sayfasında açıklandı. Kurumun sorgulama sayfası veya e-devlet sayfasına gideren başvuru sonuçları gözüküyor.

KYK burs ücretleri ne kadar?

2018-2019 tarihlerinde KYK burs ücretleri; Lisans bölümlerinden okuyan öğrenciler 500 Türk Lirası, Yüksek Lisansta 1.000 Türk Lirası, Doktorada 1.500 Türk Lirası burs-kredi imkanlarından yararlanılacak.

Üniversite öğrencisi burs imkanından yararlanmaya devam edebilmesi için dikkat etmesi gerekenler nelerdir.

Kurumun açıklaması: Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100’ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 13:07
  1. KYK burs ve kredi başvuru sonucu açıklandı
  2. KYK
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