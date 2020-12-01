KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK 2020 burs sonucu nasıl öğrenilir?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. KYK burs başvuru sonuçlarının daha önce açıklandığı gibi 1 Aralık'ta açıklanması bekleniyordu. Peki KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı?

KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı?

Sosyal medyada KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddia edildi, öğrenciler e-Devlete akın etti. e-Devlet sayfasında yoğun ilgi nedeniyle aksaklık yaşanıyor. Konu ile ilgili Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan sonuçlarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

KYK burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanması bekleniyor, sonuçlar açıklandıktan sonra taahhüt onaylama süreci başlayacak ve 2021 Ocak ayından itibaren öğrenciler KYK kredi veya burslarını almaya başlayacak.

KYK sonuç sorgulama

KYK sorgulama ile burs başvuru sonucunuzu öğrenmek için öncelikle Kredi Yurtlar Kurumu resmi web sayfası ve edevlet üzerinden burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama sayfasına giriş yapınız. Ardından açılacak olan sayfada sizden birkaç kimlik bilginiz istenecektir.

KYK SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

E-devlet sayfasında yoğunluk oluştu

Sosyal medyada gündeme gelen ve site yoğunluktan kilitlendi. E-devlet sonuç sorgulama sayfasında ise yine yoğunluktan aksaklık oluştu.

KYK bursu ne kadar?

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.