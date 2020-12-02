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Eğitim KYK burs sonuçları açıklandı mı? | GSB KYK e devlet burs-öğrenim kredisi sonuçları
Eğitim

KYK burs sonuçları açıklandı mı? | GSB KYK e devlet burs-öğrenim kredisi sonuçları

KYK bur sonuçları ekranı | KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 28 Ekim – 8 Kasım tarihleri arasında alındı. Önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı? | KYK burs sonuçları | KYK burs sonuçları sorgula | KYK yurt başvuruları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:22:00 -
KYK burs sonuçları açıklandı mı? | GSB KYK e devlet burs-öğrenim kredisi sonuçları

KYK burs sonuçları | Her yıl KYK burs ve kredi başvuruları üniversite tercih sonuçlarının ardından başlıyor. Ancak bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle başvurular 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alındı. KYK burs ve kredi başvurusunda bulunanlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmayaya başladı. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? | GSB KYK e devlet burs-öğrenim kredisi sonuçları

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifreyle öğrenilebilecek. KYK sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandığında haberimizde yer alacak.

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KYK yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvuruları ise henüz başlamadı. Normal şartlarda başvurular üniversite tercih sonuçlarının ardından başlıyordu. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler yüz yüze eğitime başlamadı. KYK yurt başvuruları başladığında haberimizde yer alacak. 

Üniversiteler açılacak mı? | Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler açılacak mı? | Üniversiteler ne zaman açılacak?

Eğitim

Üniversiteler açılacak mı? | Üniversiteler ne zaman açılacak?

 

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