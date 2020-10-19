KYK burs öğrenim kredisi başvurusu başladı mı?

Üniversitede okuyan öğrenciler ulaşım, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamada ailesine katkıda bulunmak amacıyla KYK burs ve öğrenim kredisine başvuruda bulunmak istiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacaklar bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını sorgulamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni öğretim yılında yaptığı konuşmada üniversitelerde yüz yüze eğitimin bir an önce başlatacaklarını açıklayarak üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve burs miktarını açıkladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu-KYK, öğrencilerden öğrenim kredisi ve karşılıksız burs başvurularını kabul ettikten sonra KYK burs ve kredisi başvurusunda bulunan öğrencilerin maddi durumunu inceledikten sonra kredi ya da burs teminini sağlıyor.

KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman?

2020 KYK kredi ve burs başvuru tarihi binlerce üniversiteli öğrenci tarafından merak ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversitelerin en kısa sürede yüz yüze eğitime açılacağını duyurmasından sonra KYK burs ve kredi başvuru tarihinin Ekim ayı içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

KYK bursu ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında uygulanacak kredi ve burs miktarı ile ilgili "Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020'de kredi veya burs 500 liradan, 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak." İfadesini kullanmıştı.

KYK yurt başvurusu başladı mı?

KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin Ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

KYK burs-öğrenim kredisi, KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi ile KYK yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Öğrenciler e-Devlet kapısına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra KYK yurt, kredi veya burs başvuru formunu dolduracak. KYK burs başvurusu için tıklayınız.