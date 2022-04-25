KYK burs kredi ücretleri bugün yattı mı? Mayıs KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Mayıs 2022 KYK burs kredi ücretleri bugün yattı mı?

Mayıs ayı kredi ve burs ödemeleri 25 Nisan'da hesaplara yatırılacak. Yurt, kredi ve burslarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl, kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz." İfadelerini kullandı.

KYK kredi ve bursu ne zaman kesilir?

KYK kredi kesilme durumu:

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK burs kesilme durumu:

Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.