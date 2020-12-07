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Eğitim KYK burs kredi ödemesi hangi aydan başlar?
Eğitim

KYK burs kredi ödemesi hangi aydan başlar?

KYK burs kredi ödemesi hangi aydan ödenmeye başlayacak? KYK burs kredi ödemesi hangi bankadan alınacak? KYK burs kredi ödemesi hangi aydan itibaren ödenecek? soruları Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kredi ya da burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından sorgulanmakta. Peki KYK burs kredi ödemesi hangi aydan başlar?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:21:00 -
KYK burs kredi ödemesi hangi aydan başlar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredilerine ilişkin başvuru sonuçları açıklandı. KYK'dan kredi ya da burs almaya hak kazanan öğrenciler burs ya da öğrenim kredilerinin hesaplarına yatmaya başlanması için ilk yapması gereken e devlet üzerinden Burs/kredi taahhütnamesini en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar onaylaması gerekiyor. 

KYK burs kredi ödemesi hangi aydan başlar? 

KYK burs kredi ödemesi ne zaman? sorusu da yine KYK burs kredisi almaya hak kazananlar tarafından sorgulanmakta. KYY’dan geçtiğimiz yılda burs-öğrenim kredisi ödemelerine ilişkin şu açıklama yapılmıştı.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ancak korona nedeniyle geç başvurusu alınan KYK burs öğrenim kredisilerine ilişkin bu yıl ödemelerin hangi aydan itibaren yapılacağı resmi olarak açıklanmadı.

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