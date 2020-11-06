KYK burs kredi ödemeleri yattı mı?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üzerinden burs ve öğrenim kredisi alan üniversite öğrencilerinin beklediği KYK burs-kredi ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Peki kasım ayı KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı?
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredileri ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yattığını açıkladı.