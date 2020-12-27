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Eğitim KYK burs kredi ödemeleri ne zaman? KYK ilk ez burs kredi alacaklara ödemeler yattı mı?
Eğitim

KYK burs kredi ödemeleri ne zaman? KYK ilk ez burs kredi alacaklara ödemeler yattı mı?

Son dakika haberine göre 11 Aralık’ta e devlet üzerinden KYK burs-kredi alacakların taahhütnameyi onaylamasıyla birlikte binlerce öğrenci KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. lk defa burs-kredi alacak 398 bin öğrenciye ödemeler bu gece başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu KYK burs kredi ödemesi için müjdeyi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 13:12:00 - 2020-12-27 13:17:45
KYK burs kredi ödemeleri ne zaman? KYK ilk ez burs kredi alacaklara ödemeler yattı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin bu gece başlayacağını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Bu yıl ilk kez burs/kredi alacak arkadaşlar burada mı? Bu gece itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlanacak 3 aylık burs ve kredi ödemeleri yılbaşından önce tamamlanmış olacak" dedi.

Burs hangi durumlarda kesilmektedir?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Kredi hangi durumlarda kesilmektedir?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını ne zaman ve ne şekilde ödemektedir?

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler, kredi borcunu devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.

KYK öğrenim kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır?

Kurumdan katkı kredisi alan öğrencilerin borcu ise, katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; Kurumca öğrenci adına üniversitesi hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

 

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