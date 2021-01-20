KYK burs kredi ek süre sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık." ifadelerini kullanmıştı. KYK burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan ancak e devlet üzerinen 11 Aralık 2020’ye kadar KYK kredisi için taahhütname onaylamayı unutanlar için taahhütname onaylamak isteyen öğrencilere ek süre verilerek 15-19 Ocak arası saat 23:59’a kadar taahhütnameyi onaylamışlardı.

KYK kredi ek süre sonuçları ne zaman açıklanacak?

Taahütname onayını kaçıranlara ek süre tamamlanmasıyla birlikte KYK kredi başvurusu için taahhütnameyi onaylayanlar şimdi de KYK kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KYK taahhütnamesi ek süre sonuçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığından henüz bir açıklama gelmedi. KYK kredi ek süre sonuçları açıklanır açıklanmaz buradan yer alacaktır.

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KYK burs öğrenim kredisi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında lisansta bu rakamın 550 liradan 650 liraya çıkarıldığını, yüksek lisansın 1100 liradan 1300 liraya ve doktoranın da 1650 lira olan ödemesinin 1950 liraya çıkarıldığını belirtti. Bu ödemelerin, milli sporculara iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk 100'e girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edileceğini açıkladı.