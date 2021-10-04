KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak 2021 KYK kredileri ne zaman başlayacak hangi tarihte?

KYK yurtlarına yerleşen adaylar eğitimleri süresince aile bütçesine katkısı olunması için KYK burs ve öğrenim kredisine başvuruda bulunmakta. Binlerce öğrenci KYK burs başvuru tarihlerini sorgulamaya devam ediyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilip araştırılan soruların detayı...

KYK burs başvuruları ne zaman?

KYK burs başvurularının başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KYK burs ve kredi başvurularının YKS ek tercih kayıtlarının tamamlanması, DGS'den kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtlarının bitmesinden sonra başlaması bekleniyor. DGS ek yerleştirme üniversiteye kayıt hakkı elde eden adaylar e-Devlet üzerinden 17 - 22 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamladı. DGS üniversite kayıtlarının bitmesiyle birlikte KYK burs ve kredi başvurularının alınması bekleniyor. KYK burs başvuruları başladığı zaman e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

KYK burs ücreti ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor.

2020 senesinde KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira idi.

KYK bursu alacaklar kimler?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir. Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK bursundan yararlanamayacaklar

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.