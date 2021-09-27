KYK burs başvurusu ne zaman 2021? KYK burs başvurusu başladı mı?

KYK yurt yerleştirme sonuçlarından sonra KYK yurt yedek başvuruları da yapıldı. KYK yurduna yerleşen üniversite öğrencileri eğitim öğretimleri sürecinde temel ihtiyaçlarının yanında eğitim ve ulaşım giderlerinde bir nebze olsun derman olacak KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunmakta. Peki KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK burcu kaç yıl veriliyor? KYK kredisi ne zaman geri ödenir?

2021 KYK burs başvurusu başladı mı?

2021 KYK burs ve kredi başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı. KYK Burs başvuruları geçen yıl Ekim ayında yapılmıştı.

KYK burs öğrenim kredisi başvuruları nereden yapılcak?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 221 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlamasıyla birikte e devlet üzerindene KYK burs kredi başvurusu ekranı da açılmış olacak.

KYK bursu kimlere verilir?

KYK bursu kimler alır? GSB KYK bursu kimlere çıkar? KYK bursu karşılıksız olup belirli şartları yerine getiren öğrencilere çıkmaktadır. KYK bursuna her başvurana KYK bursu çıkmaz. Peki KYK bursu kimlere çıkar?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına DGS ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

KYK kredisi kime çıkar?

KYK öğrenim kredisi kime verilir? KYK kredisi alacaklar kimler?

KYK kredisi almak için:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler,

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri.

2021 KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar?

KYK burs ücreti ile KYK öğrenim kredi ücretleri de yine KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunacaklarca merak ediliyor. KYK 2021 2022 eğitim öğretim yılı için verilecek olan KYK burs ve kredi ücretini açıklamadı. KYK burs ve kredileri 2020 Yılında üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora içinse bin 950 lira olarak veriliyordu. 2021 yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak belirlemişti.

KYK bursu nasıl kesilir?

KYK bursu hangi durumlarda kesilir? Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması

KYK öğrenim kredisi nasıl ne zaman kesilir?

KYK kredisi neden kesilir? Hangi durumlarda KYK kredisi kesilir? Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması.

KYK burs ve kedisi ne zaman ödenir?

KYK bursu ne zaman hesaplara yatar? Öğrenci, öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder. ( 2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık)

Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi ve borçlarının ödeme başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre tespit edilir.