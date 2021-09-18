Üniversite öğrencileri bir süre önce KYK yurt başvurusunda bulundu. Yurt sonuçları açıklandı ve adaylar 20-23 Eylül tarihleri arasında online kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Öğrencilerin merakla beklediği bir diğer konu ise KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihi. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvurularının 15 Kasım’da alınacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından milyonlarca öğrenci ‘KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz burs başvuru tarihini açıklamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayında alınmıştı. Bu yıl ise ekim ayında başvuruların alınması bekleniyor.

2021 yılında lisans eğitiminde KYK bursu 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada da ise 1950 TL olarak ödeniyor.

2022 yılı için KYK burs ve kredisine ne kadar artış yapılacağı henüz bilinmiyor. Söz konusu artışın aralık ayında açıklanması bekleniyor.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e devlet üzerinden alınıyor.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI