KYK burs başvuruları ne zaman? KYK bursu son dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından lisans, önlisans ve DGS sınavıyla dört yıllık programları kazanıp ve ara vermeden üçüncü sınıfa kayıt yaptıran öğrencilere verilen KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine ilk dönemi uzaktan eğitimle geçirecek olan üniversite öğrencileri bir yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi iple çekiyor. ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre herhangi bir lisans ya da önlisans programlarını kazanan ve yine ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştiren birinci sınıf öğrencilerinin merak ettiği bir diğer konu ise KYK burs ve öğrenim kredileri başvurularının başlayıp başlamadığı, KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı soruları.

KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları pandemi nedeniyle ilk dönemi uzaktan eğitim üzerinden geçirecek olan öğrenciler KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını, KYK burs ve kredi başvurularının Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanıp açıklanmadığını sorgulamakta. KYK yurt ve KYK burs-öğrenim kredisi başvularına ilişkin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden henüz bir açıklama yapılmadı. 2019 yılı KYK burs başvuruları 16 Ekim'de, KYK yurt başvuruları ise 19 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti.

KYK bursunu kimler alır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK burs ve öğrenim kredisi alma şartlarını açıkladı. Buna göre, bir öğrenci hem KYK bursu hem de KYK öğrenim kredisi alamaz.

KYK bursunu kimler alamaz?

KYK burs kredi başvurusu nereden yapılacak?

KYK burs başvuruları nasıl yapılacak? Üniversite birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler KYK burs başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte KYK burs başvurularını e devlet üzerinden TC. Kimlik nosu ve e devlet şifresi üzerinden sisteme giriş yapılarak gerçekleştirecek.