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Eğitim KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Eğitim

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2020-2021 eğitim yılı için burs başvurularını ne zaman almaya başlayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili açıklamasının ardından öğrenciler KYK burs başvurularını aratmaya başladı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-15 22:21:00 -
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) her yıl yurt ve burs başvuruları alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversite öğretimleri uzaktan devam ediyor. Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçiş tarihi belirsizliğini korurken bu sene üniversiteye başlayan öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru işlemleri ile ilgili detayları merak ediyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, corona virüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.

YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

KYK burs ve kredi başvuruları tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

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