Üniversite kayıt işlemlerini tamamlamaya başlayanlar KYK burs başvurularının ne zaman nereden alınacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK bursları ne kadar? 2022 KYK burs başvuru tarihi:

KYK burs başvuruları ne zaman 2022-2023 | KYK bursu ne kadar oldu?

KYK henüz burs ve yurt başvuru tarihlerini açıklamadı. KYK burs başvuruları 2021 yılında 5-8 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da burs ve öğrenim kredisi başvurularının kasım ayında alınması bekleniyor. Burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Öğrenciler tarihler kadar burs ve öğrenim kredisinin ne kadar, kaç TL olduğunu araştırıyor. 2022 yılında KYK lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700 TL ve doktora öğrencilerine 2550 TL olarak ödeme yapıyor. 2023 yılı itibariyle burs ve öğrenim kredilerinde artış yaşanacaktır.