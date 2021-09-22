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Eğitim KYK burs başvuru tarihi | KYK burs kredi başvuruları ne zaman hangi gün başlıyor?
Eğitim

KYK burs başvuru tarihi | KYK burs kredi başvuruları ne zaman hangi gün başlıyor?

KYK burs başvuru şartları | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı. Öğrenim hayatlarında maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler burs ve kredi başvurularının ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK öğrenim kredisi için başvurular nereden nasıl alınıyor? KYK burs başvuruları ne zaman hangi gün başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-09-22 10:47:00 -
KYK burs başvuru tarihi | KYK burs kredi başvuruları ne zaman hangi gün başlıyor?

Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Eğitim hayatlarında maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler başvuru işlemlerinin ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvurusu nereden yapılıyor?

KYK burs başvuru tarihi | KYK burs kredi başvuruları ne zaman hangi gün başlıyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz burs başvuru tarihini açıklamadı. Geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayında alınmıştı. Bu yıl ise ekim ayında başvuruların alınması bekleniyor. 2021 yılında lisans eğitiminde KYK bursu 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada da ise 1950 TL olarak ödeniyor.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e Devlet üzerinden alınıyor.

Kimler KYK burs başvurusunda bulunabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK bursu alan KYK kredisi alır mı?
KYK bursu alan KYK kredisi alır mı?

Eğitim

KYK bursu alan KYK kredisi alır mı?

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