KYK burs başvuru ekranı | Özel üniversiteye giden KYK bursuna başvuru yapabilir mi?

Üniversite öğrencileri KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, KYK bursu için ne zaman nereden başvuru yapmak gerekir?

KYK burs başvuru ekranı

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için tarih açıklanmadı. Geçen yıl başvuru işlemleri 5-10 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılmıştı.

Özel üniversiteye giden KYK bursuna başvuru yapabilir mi?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapmak isteyenler ‘Vakıf üniversitesinde okuyanlar KYK alabilir mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi için özel üniversitesi öğrencileri başvuru yapabiliyor.

Kimler KYK bursu alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Kimler öğrenim kredisi alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.