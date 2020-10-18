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Ekonomi KYK borcu silinecek mi? | KYK borcu ne zaman silinecek?
Ekonomi

KYK borcu silinecek mi? | KYK borcu ne zaman silinecek?

KYK borcu silinecek mi son durum |Üniversite hayatları boyunca KYK burslarından yararlananlar mezuniyetlerinin ardından aldıkları bu bursu ödemek durumunda. İki yıl sonra ödenmesi gereken KYK borcunu ödemeyen ve borçlu olanlar borçlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Peki, KYK borçları silinecek mi? | KYK borçları ne zaman siliniyor 2020.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:44:00 -
KYK borcu silinecek mi? | KYK borcu ne zaman silinecek?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik güçlüklerle karşılaşılmasına yol açtı. Salgın sebebiyle ekonomik güçlük çekenlerin yarasını sarmak için devlet elinden gelen her türlü desteği sağlıyor. İhtiyaç sahiplerine nakdi desteğin yanı sıra pek çok kolaylık sağlanıyor. Bu sebeple yeni bir ekonomik paket gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla borç yapılandırılmasıyla ilgili önemli bir çalışma yapılacağı öğrenildi.

Söz edilen pakette borçların yapılandırılması, ertelenmesi gibi detaylar yer alacak. Belirtilen bu pakette KYK borcu olanlar için de bir kolaylık yer alacağı ileri sürüldü.

KYK borcu silinecek mi? | KYK borcu ne zaman silinecek?

KYK borçlarının silinip silinmeyeceği konusu uzun zamandır merak ediliyordu. Daha önce yapılan açıklamalarda borçların silinmeyeceği ancak yapılandırılmasında kolaylıklar sağlanacağı belirtiliyordu. Söz konusu yeni paketle ilgili detay olmamasına rağmen KYK borçlarının silinmeyeceği ancak yapılandırılması bekleniyor.

 

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