Kredi Yurtlar Kurumu her yıl milyonlarca öğrenciye burs ve öğrenim kredisi sağlıyor. Eğitim hayatlarında KYK bursu alanlar ise borçlarını kaç yıl sonra ödeyebileceklerini merak ediyor. Peki, KYK bursu ödemeleri kaç sene sonra başlar?

KYK borcu mezuniyetten kaç ay sonra ödenmeye başlar?

KYK burslarında geri ödeme yoktur. Öğrenim kredisi alanlar ise mezuniyetlerinin ardından iki yıl sonra taksitle KYK kredilerini ödemeye başlıyorlar.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını ne zaman ve ne şekilde ödemektedir?

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.