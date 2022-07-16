2022 yılı itibariyle enflasyon pek çok açıdan keyifleri kaçırdı. Hükümet çalışanları enflasyona ezdirmemek için önemli kararlar alıp maaşlarda artış yaptı. Son olarak KYK borç faizlerinin silineceğine yönelik iddialar yer alıyor. Peki, kimin KYK borcu silinecek?

KYK borçlarının tamamı silinecek mi? KYK borcu son durum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK borçlarına ilişkin muhalefetin yaptığı "Gençlerimiz faiz altında eziliyor" sözlerine cevap verdi.

Bakan Kasapoğlu, "351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Bu, işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil. Faize en karşı olan biziz. Anamuhalefet partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç." diyen Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizi bu anlamda hiçbir zaman mağdur etmedik. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumlara elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Ve hiçbir zaman hiçbir gencimizi mağdur etmediğimiz gibi bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları da atacağız" dedi.

Kabine toplantısını işaret eden Kasapoğlu, "İlk kabine toplantısı sonrasında sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu etraflıca gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak. Nasıl asgari ücrette, emeklilerde, memurlarda, pandemi sürecinde sosyal politikalarla süreçleri yönettiysek aynı şekilde kredilerle ilgili de en mükemmel şekliyle gençlerimizin yanında oluruz. Gençlerimizi ne ekonomik konjonktürel durumların mağduru kılarız, ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz" ifadelerini kullandı.