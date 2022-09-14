Üniversite öğrencileri ve mezunlar KYK borç faizlerinin ne zaman silineceğini araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında açıklama yapmıştı. Peki, KYK borçları ne oldu son durum nedir?

KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borçları Resmi Gazete:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borç faizlerine ilişkin merak edilenler hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temmuz ayındaki Kabine Toplantımızda, kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararını aldık. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanabilecek. Böylece kredi geri ödemelerinde 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetlerinin başlamasıyla yapılacak kanuni düzenlemeyle hayata geçecek bu uygulamayla mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere, toplam 3 milyon 157 bin gencin öğrenim kredisi sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Gelecek yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerin de sadece aldıkları kredi rakamı kadar geri ödeme yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyadaki yüksek öğrenim kurumlarına olan borçlarını bankadan kredi alarak ödeyen gençlerin, çok uzun yıllar boyunca bunun yükü altında ezildiğini, oralarda yaşayan herkes çok iyi bilmektedir. Biz sadece eğitimi ücretsiz yapmakla kalmıyor, üzerine bir de öğrencilerimizin hayatlarını idame ettirebilecekleri kaynağı da karşılıksız veya rahatça geri ödenebilecek şartlarda kendilerine sunuyoruz" ifadesini kullandı.