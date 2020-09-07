Kredi Yurtları Kurumu (KYK) borçları affı bekleyenler, aldıkları KYK bursu borçlarının akıbetini merak ediyor. Cumhurbaşkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği KYK borçlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilmekte. KYK burs ücretleri iki yıldan sonra geri ödenmek zorunda. KYK burs borçlarının geri ödenmemesi durumunda KYK borçlarına faiz uygulanması söz konusu. Üniversiteyi bitiren gençler, iş bulamadıkları için KYK borçlarının geri ödeyemediklerini dili getirmekte. KYK burs borcu bulunan gençler KYK borçlarının silinmesi ya da ertelenmesi veyahut KYK borçlarında indirim yapılmasını beklemekte.

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçlarının silinmesine yönelik Meclis’te muhalefet partileri kanun teklifi sunmakta. KYK borçlarının silinmesine yönelik son kanun teklifi CHP’den geldi. CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, KYK borcunu ödemekte zorluk çeken 300 bin genç hakkında yasal işlem yapıldığını iddia ederek, devletin KYK öğrenim kredisi alan gençlere daha fazla sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

KYK borçlarının ne kadarı silinecek?

KYK burs öğrenim kredisi borcu nasıl hesaplanır?

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