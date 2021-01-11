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Ekonomi KYK borç yapılandırma son başvuru tarihi | KYK borç yapılandırma nereden yapılır?
Ekonomi

KYK borç yapılandırma son başvuru tarihi | KYK borç yapılandırma nereden yapılır?

Online KYK borcu yapılandır | "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 17 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda vergi borçları ve KYK borçları da yapılandırılabiliyor. KYK borçlarını henüz yapılandırmayanlar işlemleri ne zaman nasıl yapabileceklerini araştırıyor. KYK borçları nasıl yapılandırılır? | Borç yapılandırma nereden yapılır? | KYK yapılandırma işlemi ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 13:27:00 -
KYK borç yapılandırma son başvuru tarihi | KYK borç yapılandırma nereden yapılır?

KYK borç yapılandırma ekranı | Milyonlarca borçlunun beklediği karar 17 Ekim’de yayımlandı. Milyonlarca kişi borç yapılandırma işlemlerini gerçekleştirdi. Henüz işlemlerini yapmayanlar KYK borçlarının nereden nasıl yapılandırılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK borcu internetten yapılandırılır mı?

KYK borç yapılandırma son başvuru tarihi | KYK borç yapılandırma nereden yapılır?

Borç yapılandırma işlemi 31 Aralık 2020’de sona erecekti. Alınan kararla borç yapılandırma işlemi 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldı. Vatandaşlar borç yapılandırma işlemlerini vergi dairelerinden ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabiliyor.

İlk taksitlerin ödenmesi de bir ay uzatıldı. SGK borçlarına ait ilk taksit 28.02.2021 tarihine kadar; vergi borçları, belediye borçları ve diğer kamu borçlarına ait yapılandırmaların ilk taksiti 31.01.2021 tarihine kadar ödenecekti. Alınan kararla ilk taksit ödemeleri de 1 ay uzatıldı.

İnteraktif Vergi Dairesi’ne şifre ve kullanıcı adınızla ya da e devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yaptığınızda sol bölümde menü yer alıyor. Menünün en alt kısmında 'Yapılandırma İşlemleri' ifadesini bulunuyor. Söz konusu ifadeye tıkladığınızda karşınıza üç seçenek çıkacak. Buradan '7256 Başvuru Formu' ifadesine tıklayın. Ardından ekranda borçlarınız listelenecek. Borçlarınızı seçerek yapılandırma işlemini hızla tamamlayabilirsiniz.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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