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KYK borç silme 2019 son dakika KYK borcu indirimi olacak mı

KYK borcu silinmesi son dakika. Üniversitelerde okuyan öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreleri boyunca Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun verdiği geri ödemeli kredi burs borçlarının silinip silinmeyeceği merak ediliyordu. KYK burs borçları silinecek mi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK borçlarına ilişkin son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:42
KYK borç silme 2019 son dakika KYK borcu indirimi olacak mı

KYK borcu silinmesi son dakika. Üniversitelerde okuyan öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreleri boyunca Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun verdiği geri ödemeli kredi burs borçlarının silinip silinmeyeceği merak ediliyordu. KYK burs borçları silinecek mi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK borçlarına ilişkin son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sebebiyle programlara katılmaya devam ediyor. Önceki akşam katıldığı bir programda gündemi değerlendirirken KYK borçları da soruldu. KYK borçları için af ya da indirim gibi bir çalışma olup olmadığı sorusuna maalesef olumsuz yanıt verdi. Bu borçlar için ‘sildim, gitti’ demenin kolay olduğunu söyledi ancak gerçekçi davranmak gerektiğini aktardı.Devlete Çok Görmeyin! Erdoğan üniversitelerdeki harçların kendi dönemlerinde kaldırıldığını söyledi. Ancak kredinin oldukça avantajlı olduğunu belirtti. Kredilerin iş bulunduğu zaman faizsiz olarak, taksitlendirilerek ödeneceğini aktardı. Taksitlerin de çok düşük olduğunu ve sigortalı olarak çalışmaya başlanınca ödemelerin de başlayacağını söyledi.

KYK borçları silinecek mi?

Tüm bu kolaylıkları hatırlatan Başkan Erdoğan, bu kadarını da devlete çok görmeyin dedi. Kendisinin de devletten aldığı kredi ile okuduğunu ifade etti. Kendi emeği ile okumanın, işe başlamanın ve sonrasında kendi borcunu kendisinin ödemesinin huzurunun başka olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu açıklamalar gösteriyor ki KYK borçlarının silinmesi için hiçbir çalışma yapılmıyor. İndirim yapılması da söz konusu değil. Hatta uzun vadede böyle bir çalışmanın yapılacağına ilişkin bir çalışma olmayacak. Kredi kullanan öğrenciler af ya da indirim beklentisine son vererek kredileri için bir ödeme planı çıkarmalıdır. Her halükarda kredi borçları ödenecek gibi görünüyor.” 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:42
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