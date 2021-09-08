KYK borç faizleri siliniyor mu?

Üniversite eğitimleri boyunca öğrenim kredisi alan öğrenciler KYK kredi borçlarını ödemede güçlük çekiyor. Binlerce vatandaşı ilgilendiren KYK borçları ile ilgili önemli açıklamalar geldi. vergi borç yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait borçları kapsayacak. Vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bu tarihten önce verilen idari para cezaları yapılandırılacak.

Kimler KYK borçlarını yapılandırabilir?

9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi gelen, ödenmemiş olan ve ödeme süresi henüz geçmemiş olan öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişiler borçları yapılandırabiliyor. Böylece KYK borçlarındaki faiz oranları siliniyor.. KYK borçları bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler. Yapılandırma için için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.

KYK borç yapılandırma nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırma başvurusu yapılabiliyor. Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız. Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz. Ya da vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.