KYK aralık ayı bursları yattı mı? | KYK aralık ayı burs kredi ne zaman yatar
KYK bu hafta yatar mı? | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, aralık ayı burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öğrenciler, aralık ayı KYK kredisini ne zaman yatacak? | KYK aralık ayı bursu hangi gün yatar? | KYK ayın kaçında yatar?
KYK burs kredi ayın kaçında ödenir? KYK burs ve öğrenim kredisi alan öğrenciler aralık ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. KYK ayın kaçında yatar?
KYK aralık ayı bursları yattı mı? | KYK aralık ayı burs kredi ne zaman yatar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, aralık ayı KYK ödemeleri hakkında açıklamada bulundu. Kasapoğlu, ödemelerin 6 Aralık'tan itibaren hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.
KYK burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılacak.
TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanların 6 Aralık'ta
TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanların 7 Aralık'ta
TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanların 8 Aralık'ta
TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanların 9 Aralık'ta
TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanların 10 Aralık'ta KYK burs ve kredileri hesaplara geçecek.