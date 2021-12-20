KYK 2022 burs ne kadar oldu? 2022 KYK öğrenim kredisi ne kadar?
2022 KYK bursu ne kadar yatıyor? KYK burs ve öğrenim kredisinden faydalanan üniversite öğrencileri 2022 yılında ne kadarlık bir ödeme alacaklarını araştırıyor. Peki, KYK bursu ne kadar oldu 2022?
Üniversite öğrencileri son dönemde sık sık ‘2022 yılı KYK ne kadar?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
KYK 2022 burs ne kadar oldu? 2022 KYK öğrenim kredisi ne kadar?
2021 yılının son kabine toplantısı 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerine müjde verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2021 yılında 449 bin 355 öğrencimize burs, 1 milyon 32 öğrencimize kredi verdik. Her yıl ortalama 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız burs imkanına kavuşacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını biz kaldırdık” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans 1750 lira, doktora öğrencilerine ödenen burs ve öğrenim kredisini 2550 liraya çıkartıyoruz” diye konuştu.