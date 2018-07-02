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Kuzey'i vuran cani yakalandı!

Mardin'de 2 aylık yavru köpek Kuzey'i av tüfeğiyle vurarak yaralayan cani, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:15
Kuzey'i vuran cani yakalandı!

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 aylık yavru köpek Kuzey'i av tüfeğiyle vurarak yaralayan zanlı jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde 2 aylık yavru köpek Kuzey av tüfeğiyle vurulmuştu. 3 gün önce bacaklarından vurulduğu tahmin edilen ve çok sayıda saçma yarası isabet eden yavru köpeğin yaraları, olay yerinde uzun süre kaldığı için kurtlandı. Hayvanseverler tarafından bulunan köpek, hemen Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan talihsiz yavru, durumu ağır olduğu için uçakla İstanbul’a gönderildi. Kuzey adı verilen köpek iyileşse bile bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kuzey'i av tüfeğiyle vurarak yaralayan zanlı ise jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:15
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. Şırnak
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