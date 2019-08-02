Kuzey yarım kürede ısı dalgaları buzul erimesini rekor seviyede hızlandırdı

Uzmanlar, Kuzey Atlantik Okyanusu’nda yer alan ve buzullarıyla tanınan dünyanın en büyük adası Grönland’da geçen bir ayda bir yılın ortalamasından daha çok buzulun eridiği uyarısında bulundu.

Sıcak hava dalgaları kuzey kutup bölgesini vururken, kuzey yarım küre rekor denilebilecek bir hızla eriyor. Orman yangınları Sibirya’nın içlerine doğru ilerlerken, Grönland’daki buzul çıkıntı ve girintileri geri çekiliyor.

Buzul uzmanları insan eliyle oluşan iklim değişikliğinin yol açtığı ısı artışının yıl boyunca sağlam duran buz tabakalarını erittiğini ve küresel olarak yıkıma yol açtığını belirterek uyarıda bulundu. Uzmanlar, uydudan alınan görüntülerden hareketle dünyanın ikinci büyük buzulunun bulunduğu Grönland’da buzulların geçen ay, 2002 yılından bu yana kadarki yıllık erime seviyesinden daha fazla eridiği uyarısında bulundu.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü’nden Ruth Mottram, uydu görüntülerinden, Grönland buzul tabakalarının yüzeyinin geçen Temmuz ayında, 80 milyon olimpik yüzme havuzuna denk gelen 197 cigaton oranında eridiğinin anlaşıldığını söyledi.