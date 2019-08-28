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Kuzey Marmara Otoyolu'nun bariyer hırsızları yakalandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze ve Dilovası kesimlerinde yol kenarındaki çelik bariyerlerini çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:19
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bariyer hırsızları yakalandı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu’ndan bariyer çaldığı iddia edilen 2 şahıs, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze ve Dilovası kesimlerinde yol kenarındaki çelik bariyerlerin çalındığı ihbarını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrasında kimlikleri belirlenen şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 3 farklı noktada yaya ve emniyet bariyerlerini yanlarında getirdikleri malzemelerle sökerek çaldığı belirlenen E.G. ve Ç.C. adlı şüpheliler gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilerle birlikte ele geçirilen ve hırsızlık olaylarında kullanılan malzemelere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:19
  1. Kuzey Marmara Otoyolu
  2. jandarma ekipleri
  3. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı
  4. Jandarma
  5. Jandarma Komutanlığı

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