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Yerel Kuzey Marmara otoyolunda yaralanmalı kaza
Yerel

Kuzey Marmara otoyolunda yaralanmalı kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:58:00 -
Kuzey Marmara otoyolunda yaralanmalı kaza

Çekmeköy Nişantepe mevkisinde Edirne istikametine seyreden Ali K. yönetimindeki 34 JU 0158 plakalı kamyonet, emniyet şeridine park edip geri manevra yapmak isteyen Halil A. idaresindeki 01 DKE 15 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Ali K. araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma yolda güvenlik önlemi alırken araçta sıkışan sürücü Ali K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

 

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