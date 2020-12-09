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Aktüel Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 3 yaralı
Aktüel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:48:18 -
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Ümit Y. idaresindeki 58 ACF 059 plakalı tır ile aynı yönde seyreden Serhat D.'nin kullandığı 16 ABN 774 plakalı yolcu otobüsü, Reşadiye Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, tırın sürücüsü araçta sıkışırken, otobüsteki yolculardan Hüner H. ve Ebru Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla sürücü, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tırın sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.




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