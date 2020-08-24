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Aktüel Kuzey Marmara Otoyolu'nda sorumluluk jandarmada olacak
Aktüel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sorumluluk jandarmada olacak

Vali Yerlikaya: - "Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli il sınırına kadar 163 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Trafik ve Asayiş Hizmetleri, bugün itibarıyla Jandarmamızın sorumluluğunda olacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:55:46 -
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sorumluluk jandarmada olacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli il sınırına kadar olan bölümünde sorumluluğun artık jandarmada olacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli il sınırına kadar 163 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Trafik ve Asayiş Hizmetleri, bugün itibarıyla Jandarmamızın sorumluluğunda olacak. Otoyoldaki başarılı hizmetleri için Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

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