  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kuzey Marmara Otoyolu’nda buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Yerel

Kuzey Marmara Otoyolu’nda buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde buğday yüklü bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 21:56:00 -
Kuzey Marmara Otoyolu’nda buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde sürücünün kontrolünden çıkan buğday yüklü bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu'ndan Ankara istikametinde seyir halinde olan Dalip Y.’nin kontrolündeki 59 LD 333 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Ekipler sevk edildi

Kazada tır şoförü Dalip Y. ve yanında bulunan Tayfun K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen araçtaki buğdaylar yola saçılırken, kepçe yardımıyla yoldaki buğdaylar başka kamyona yüklendi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik tek şeritten sağlandı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı yanıldığını itiraf etti
Gündem

Fatih Altaylı yanıldığını itiraf etti

"Siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanan DEVA kurucu üyesi Metin Gürcan'ın köşesine taşıyan Fatih Altaylı yine yanıldığını itiraf et..
F-35’in düşme anı! Görüntüler gündemi sarstı
Gündem

F-35’in düşme anı! Görüntüler gündemi sarstı

Kasım ayının başlarında Akdeniz’e düşen İngiliz F-35 savaş uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı.
Abdullah Gül, CHP'yi karıştırdı
Gündem

Abdullah Gül, CHP'yi karıştırdı

2018 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday yapmak için çok uğraştığı eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP'yi karıştırdı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay