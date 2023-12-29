Kuzey Marmara Otoyolu'nda başıboş koşan at, sürücüleri şaşırttı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda başıboş şekilde koşan bir at ilginç görüntüler oluştururken sürücüler ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda başı boş şekilde koşan bir at diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Otoyol üzerinde koşan at, trafik uygulaması yapılan alandan ve gişelerden de geçti.