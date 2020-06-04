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Aktüel

Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ölü

Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi olan Akyazı Şantiyesi’nde manevra yapan 2 aracın arasında kalan işçi sağlık ve itfaiye ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:11:27 -
Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ölü

Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi olan Akyazı Şantiyesi’nde manevra yapan 2 aracın arasında kalan işçi sağlık ve itfaiye ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi olan Akyazı şantiyesi Gebeş mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapım çalışmaları devam eden şantiye içerisinde çalışan Yıldıray Keçe isimli işçi, manevra yapmakta olan 2 aracın arasında kaldı. Kazanın fark edilmesi üzerine, yaralı işçi diğer işçiler tarafından kurtarılarak hemen durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.


Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri iki araç arasında sıkışarak ağır yaralanan Keçe’yi hayata döndürebilmek için yaklaşık 40 dakikalık kalp masajı yaptı. İşçi Yıldıray Keçe, bölgede ekiplerce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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