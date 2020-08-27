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Aktüel Kuzey Makedonya'da Türk Filmleri Haftası başladı
Aktüel

Kuzey Makedonya'da Türk Filmleri Haftası başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 23:20:04 -
Kuzey Makedonya'da Türk Filmleri Haftası başladı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'da Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen Türk Filmleri Haftası, "Bal Kaymak" filminin gösterimiyle başladı.

Üsküp'teki tarihi Kurşunlu Han'da yapılan açılışa Kuzey Makedonya'nın yeni kabinesinde Kültür Bakanı olarak görev alacak İrena Stefoska'nın yanı sıra "Bal Kaymak" filminin yapımcısı Sertaç Demirtaş, oyuncu Sabina Toziya, Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve sinemaseverler katıldı.

Kula, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmasaydı Kurşunlu Han'ı bu yıl yazlık sinemaya dönüştürmek istediklerini belirterek salgın süreci kendilerini engellese de en azından bu akşamki programla bu denemeyi yapmış olduklarını söyledi.

Türkiye'den filmin yapımcısı ve oyuncularının da programa katıldığını anımsatan Kula, sinemaseverlerin bu tarihi mekanda filmlerle buluşma imkanı yakaladığını ifade etti.

Yapımcı Demirtaş da Üsküp'e ilk kez 2018'de ön keşif yapmaya geldiklerini anlatarak "Hayran kaldık ve bu coğrafyada bu filmi çekelim istedik. Çünkü bu coğrafyada da çok güzel hikayeler var. Bizi birbirimize yakınlaştıran şeyler zaten bunlar. Aynı kültürün insanlarıyız, aynı dine mensup insanlarız, tarihimiz ortak. Dolayısıyla güzel bir çalışma oldu." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle maske kullanımı, dezenfeksiyon ve ateş ölçümü gibi tedbirlerin uygulandığı programda, Demirtaş ve Toziya'ya plaket de takdim edildi.

29 Ağustos'ta sona erecek Türk Filmleri Haftası kapsamında "Bal Kaymak" filminin yanı sıra "Ekşi Elmalar" ve "Honeyland" filmleri de gösterilecek.

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