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Aktüel Kuzey Makedonya’da “Fotoğraf ve Resim Arasında Çarşı” sergisi açıldı
Aktüel

Kuzey Makedonya’da “Fotoğraf ve Resim Arasında Çarşı” sergisi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 22:38:41 -
Kuzey Makedonya’da “Fotoğraf ve Resim Arasında Çarşı” sergisi açıldı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü destekleriyle düzenlenen “Fotoğraf ve Resim Arasında Çarşı” sergisi açıldı.

Fotoğrafçı Fisnik Murtezi ve sanatçı Xheneta Mamuti’nin Eski Üsküp Çarşısı’nda çekilen fotoğraflar ve çizilen resimlerinden oluşan sergisi, başkent Üsküp’teki tarihi Kurşunlu Han’da sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Xheneta Mamuti burada yaptığı konuşmada genç sanatçıların desteklenmesine duyulan ihtiyacı vurgulayarak bunun ek motivasyon olduğunu söyledi.

Mamuti, “Bu projede Fisnik ve ben çarşıyı farklı bir şekilde sunmayı düşündük. Çarşı’nın fotoğraf ve resim arasında nasıl göründüğünü daha detaylı göstermek istedik.” ifadelerini kullandı.

Fisnik Murtezi de Eski Çarşı’nın şehrin en güzel kısmı olduğunu belirterek sergide çarşıda işlenilen zanaatların isimlerini taşıyan çeşitli sokaklar, camiler ve kültürel eserlerin yer aldığını ifade etti.

Yeni nesillerin de Eski Çarşı’nın değerini bilmesi ve eskiliğini korunmasına katkıda bulunması gerektiğini vurgulayan Murtezi, “Çarşı sadece dükkanları olan bir ticaret merkezi değildir. Çarşı aynı zamanda bir eğitim yeri, kişiliği yükseltme ve sonsuza kadar süren birçok toplumun kurulduğu bir yerdir.” şeklinde konuştu.

Sergi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı korunma önlemlerine uygun olarak sosyal mesafe ve maske gibi önlemlerle gerçekleşti.

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