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Dünya Macron'dan terörist Netanyahu'yu kızdıracak sözler
Dünya

Macron'dan terörist Netanyahu'yu kızdıracak sözler

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Macron'dan terörist Netanyahu'yu kızdıracak sözler

Fransa lideri Macron, "sağlam bir ateşkesle" terör devleti İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "sağlam bir ateşkesin sağlanmasıyla" eş zamanlı olarak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilme sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Her birine, Fransa'nın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için seferber olduğunu söylediğini belirten Macron, "bölgede sağlam bir ateşkesin tesis edilmesiyle" birlikte İsrail'in Lübnan topraklarından çekilme sürecinin eş zamanlı başlatılması gerektiğini belirtti.

 

Macron, bu ateşkese tüm tarafların uyması gerektiğini vurgulayarak, ateşkesin ayrıca Lübnan silahlı kuvvetlerinin bölgeye yeniden konuşlandırılmasını sağlaması beklentisini dile getirdi.

Bunun tüm silahların Lübnan devletinin tekeline alınması için gerekli olduğuna işaret eden Macron, "Fransa, bu sürece somut bir şekilde destek vermeye ve gelecek haftalarda Lübnan hükümetiyle birlikte Lübnan silahlı kuvvetlerini desteklemek ve yerinden edilen halkın ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası kamuoyunu seferber etmeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Mehmet

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Lübnan'da İsrail'in çekilmesi talebi ve ateşkes çağrısı, doğru bir duruş sergilediğini gösteriyor. Allah'ın izniyle bu süreçte Filistin halkına destek olmak ve İsrail'in işgalini sona erdirmek için çaba göstermek gerekiyor. Bu konuda Fransa'nın somut bir tavır alması takdire şayan. Ancak ABD'nin bu sürece nasıl dahil olacağı ve Macron'un İsrail bakan Smotrich'in ülkeye girişini yasaklaması gibi kararlar, Batı emperyalizminin asıl niyetlerini gösteriyor.
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