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Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta aşure dağıtımı

10 Eylül 2019 Salı 15:56
Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta aşure dağıtımı

ÜSKÜP/TİRAN (AA) - Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Türk Çarşısı'nda bulunan Murat Paşa Camisi önünde, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından aşure programı düzenlendi.

Programa, Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra Üsküplüler yoğun ilgi gösterdi.

Alkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Üsküp'teki halkla beraber Müslümanlar için mübarek olan hicri yılbaşını ve Muharrem ayını idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

500 yıldır devam eden aşure ikramı geleneğini devam ettirdiklerini dile getiren Alkan, "Murat Paşa Camii önünde hiçbir din, ırk ayrımı yapmaksızın bütün kardeşlerimize ikram etmek üzere bugün bir aşure programı tertip ettik." dedi.

Farklı ürünlerin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle ortaya güzel bir tat olarak aşurenin çıktığını kaydeden Alkan şöyle devam etti:

"Biz de Balkanlar'da, farklı milletlerin yaşadığı bu güzel coğrafyada bütün Müslümanların hatta bütün insanların, insanlık namına aynı kazanda kaynayıp güzel bir tat vermesini, kardeşliklerini, dayanışmalarını, paylaşmalarını asırlar boyu devam ettirdiği gibi bundan sonra da devam ettirmesini arzu ediyor ve aşure tatlılığının hem gönüllerimize hem de zihinlerimize yerleşmesini arzu ediyoruz.".

Aşure ikram etmekten büyük sevinç duyduklarını vurgulayan Alkan, çarşı meydanında tüm milletlerden ve inançlardan insanlara ayrım gözetmeksizin aşure ikram ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda 800 kişilik aşure hazırlanırken, gönüllüler dükkanları gezerek esnafa aşure dağıttı.

- Tiran'da aşure dağıtımı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Dünya Bektaşi Merkezi'nde de program düzenlendi.

Etkinliğe, Arnavutluk'un üst düzey temsilcilerinin yanı sıra Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve diğer bölgelerden misafirler katıldı.

Ülkedeki Bektaşilerin lideri Başdede Edmond Brahimaj, yaptığı konuşmada, barış mesajı verdi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlara aşure dağıtılırken, bu kapsamda yöresel şarkı ve oyunların sergilendiği bir konser de düzenlendi.

Ayrıca, ülke genelindeki farklı şehirlerde de aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:56
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