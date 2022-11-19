  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muğla kazı çalışmaları: Tarih yeniden yazılacak! 1994'te başladı, geçmişe ışık tutacak kent keşfediliyor

Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

İşte İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu! Bakan Koca duyurdu

Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

İşte en çok göçmen nüfusuna sahip olan o ülke! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

Hastalığı dünyasını altüst etti! 'Kurt Adam'a dönüştü

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Son zamanların en kapsamlı seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması

O kayıtlar ilk kez gün yüzüne çıktı! Menderes dönemine ışık tutacak
Dünya Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine Türkiye'den tepki
Dünya

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine Türkiye'den tepki

Türkiye, Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesini kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 14:36:00 - 2022-11-19 14:39:41
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 18 Kasım'da gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesi dahil olmak üzere yıl başından bu yana artan sayıdaki balistik füze denemelerinin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin tüm uluslararası uyarılara rağmen sürdürdüğü bu sorumsuz tutumun bölgesel barış ve istikrara muhtemel olumsuz etkilerinden kaygı duyuyoruz. Kuzey Kore'yi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerine uymaya ve bölgede daha fazla gerilime neden olabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, doğu yönüne yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin ardından acil toplantı düzenlemişti.

Toplantıya Japonya'dan Başbakan Kişida Fumio, ABD'den Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Kore'den Başbakan Han Duck Soo katılmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tamer Danacı

Ya kuzey koreyle ne alıp veremediğiniz var anlamıyorum  
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23