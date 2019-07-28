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Kuzey Kore’nin alıkoyduğu Rus gemisi serbest bırakıldı

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçiliği, Kuzey Kore sahil güvenlik güçlerinin Güney Kore’den Japon Denizi’ne doğru yol alırken mürettebatıyla birlikte alıkoyduğu Rus balıkçı gemisi Şiangheilin-8’in serbest bırakıldığını duyurdu.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:06
Kuzey Kore’nin alıkoyduğu Rus gemisi serbest bırakıldı

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada “Şiangheilin-8, 27 Temmuz’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü koordine çalışmalar sonucunda serbest bırakıldı” ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore sahil güvenlik güçleri, yengeç avı için Güney Kore’den Japon Denizi’ne doğru yol alan Kuzeydoğu Balıkçılık Şirketi’ne ait Rus balıkçı gemisi Şiangheilin-8’i içindeki 15 Rus, 2 Güney Koreli mürettebatıyla birlikte alıkoymuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, geminin alıkonulmasına gerekçe olarak ‘Kuzey Kore bölgesine giriş ve kalma kurallarının ihlal edilmesini’ göstermişti.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:06
  1. Kuzey Kore
  2. Rusya

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