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Dünya Kuzey Kore'den gerilimi arttıracak flaş hamle! Resmen duyurdu
Dünya

Kuzey Kore'den gerilimi arttıracak flaş hamle! Resmen duyurdu

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattığını, söz konusu füzelerin Japonya kara suları ve münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:42:00 - 2021-03-25 09:54:48
Kuzey Kore'den gerilimi arttıracak flaş hamle! Resmen duyurdu

Ulusal Güvenlik Konseyinde düzenlediği acil toplantı sonrası konuşan Başbakan Suga, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.04 ile 07.23'te fırlattığı iki ayrı balistik füzenin Japonyakara suları ve münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü belirtti.

Suga, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını yasaklayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ihlal edilmesini şiddetle kınayarak, "Bu hareket Japonya'nın ve çevreleyen bölgelerin barış ve güvenliğini tehdit ediyor. Füze fırlatımı BMGK kararını ihlal ediyor, şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz" dedi.

"Hiç olmadığı kadar önemli"

NSC toplantısında hükümetin hamlesini ele aldıklarını kaydeden Suga, konuya ilişkin enformasyonun derinleştirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması talimatı verdi.

Toplantıda Suga, deniz ve hava trafiğinin güvenliğinin sağlanmasının önemine değindi ve "Keşif ve teyakkuz hiç olmadığı kadar önemli. Halkın barışçıl yaşamının sağlam şekilde korunması için ABD, Güney Kore ve diğer ülkelerle yakın iş birliğini sürdürüyoruz" dedi.

Nisan ayı içerisinde görüşecekler

Suga, Kuzey Kore'ye karşı yürütülecek politikaları Nisan ayında Washington'da buluşacağı ABD Başkanı Joe Biden ile ele alacağını söyledi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, füzelerin ilki 420 kilometre ve ikincisi 430 kilometre seyretti, herhangi bir uçak ya da gemiye hasar vermedi.

Japonya'dan nota

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Japonya hükümeti, Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Kuzey Kore'ye protesto notası çekti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong bölgesinden Japon Denizi'ne iki füze fırlatıldığını açıkladı.

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