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Dünya Kuzey Kore'den flaş Rusya açıklaması
Dünya

Kuzey Kore'den flaş Rusya açıklaması

Kuzey Kore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki zirvenin 3. yıl dönümü dolayısıyla Rusya ile ilişkilerini geliştirme sözü verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 13:25:00 -
Kuzey Kore'den flaş Rusya açıklaması

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC)-Rusya ilişkileri, ABD ve ABD'ye bağlı güçlerin baskısı karşısında bile gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Bu ilişki, bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına, adalet ve özgürlük üzerine kurulu uluslararası düzenin kurulmasına katkıda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Tarihi zirvede varılan anlaşmaya göre, dost ve komşumuz Rusya ile ilişkileri her alanda geliştirmek (KDHC) hükümetinin değişmez bir duruşudur." ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 25 Nisan 2019'da Rusya'nın Vladivostok şehrinde bir araya gelmişti.

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