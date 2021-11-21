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Dünya Kuzey Kore'den BM'nin insan hakları kararına tepki
Dünya

Kuzey Kore'den BM'nin insan hakları kararına tepki

Kuzey Kore yönetimi, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkedeki insan hakları ihlallerini kınayan kararına sert tepki göstererek, kararı "ülkenin prestijli imajını zedelemeyi amaçlayan ciddi bir egemenlik ihlali" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 09:41:00 -
Kuzey Kore'den BM'nin insan hakları kararına tepki

Kuzey Kore'deki "sistematik" ve "ağır" insan hakları ihlallerini kınayan Birleşmiş Milletler kararına Pyongyang'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin ve diğer düşman güçlerin aldığı belirtilen BM kararının "ülkenin prestijli imajını zedelemeyi amaçladığı" ve "ciddi bir egemenlik ihlali olduğu" kaydedildi. Kuzey Kore'yi insan haklarını ihlal etmekle itham eden ülkelerin ırkçılık, kadına yönelik şiddet ve polis şiddeti gibi konularda insan haklarını en kötü şekilde ihlal eden ülkeler olduğu ifade edilirken, insan hakları konusunun "bazı ülkeler tarafından politik amaçlarla kötüye kullanıldığı" belirtildi.

BM geçtiğimiz Çarşamba günü insan hakları ihlalleri ile gündeme gelen Kuzey Kore'ye dair yeni bir karara imza atmış, 2005 yılından bu yana art arda 17. kez gündeme alınan ve BM Genel Kurulu 3. Komitesi tarafından oybirliğiyle kabul edilen kararda "insanlığa karşı suç teşkil edebilecek olanlar da dahil Kuzey Kore tarafından uzun süredir sürdürülen sistematik, yaygın ve ağır insan hakları ihlallerinin en güçlü şekilde kınandığı" ifade edilmişti. Japonya dahil 60 ülke tarafından desteklenen kararda Pyongyang'a "ciddi insan hakları ihlallerine derhal son verilmesi" çağrısında bulunulmuştu. Kuzey Kore, ayrıca kaçırılan yabancı ülke vatandaşlarını iade etmeye davet edilmişti.

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