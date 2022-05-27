Kuzey Kore'deki vaka ve ölüm sayısında büyük çelişki!

Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu. Uzmanlar, çok sayıda vakaya rağmen açıklanan ölüm sayısının bildirilenden daha fazla olduğu tahmininde bulunuyor.

COVID-19 salgınıyla mücadele eden Kuzey Kore'de 3,3 milyon kişinin yüksek ateşle rahatsız olduğu duyurulurken, can kaybı sayısının 69 olarak açıklanması dikkati çekiyor.

Güney Kore'deki Ajou Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsünden Lee Yo Han, bilimsel olarak söz konusu rakamların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yüksek ateş görülen hastaların tamamının COVID-19'a yakalandığı düşünülerse, ölüm oranının yüzde 0,002 ile bugüne kadar hiçbir ülkede olmadığı kadar düşük olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, açıklanan 69 ölümün, bildirilenden daha fazla olduğu tahmininde bulunuyor.

Salgın Kuzey Kore’de insani krize yol açabilir

Ülkede 13 Mayıs'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bunlardan yalnızca birinin ölümüne COVID-19'un Omicron varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu.

Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın COVID-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken, kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.