Kuzey Kore'de süreç başlıyor! 11 gün boyunca yasaklandı

Kuzey Kore’de halk, eski liderleri Kim Jong Il’in ölümünün onuncu yıldönümü nedeniyle 11 gün boyunca gülmek ve içki içmekten men edildi.

Hükümet yetkilileri, halka liderlerinin ölümünü anarken, herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti.

Kim Jong Il, 1994’ten 2011’deki ölümüne kadar Kuzey Kore’yi yönetmiş daha sonra üçüncü ve en küçük oğlu Kim Jong Un lider seçilmişti. Şimdi ise ülkede, halkın gülmesini ve içki içmesini yasaklayan 11 günlük ‘yas süreci’ başlıyor.

Kuzeydoğu sınır kenti Sinuiju’dan bir Kuzey Koreli Radio Free Asia’ya (RFA) “Yas döneminde alkol almamalıyız, gülmemeliyiz veya eğlenceli aktivitelerde yer almamalıyız.” dedi. İsmi açıklanmayan kaynak, Kuzey Korelilerin Kim Jong İl’in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık’ta market alışverişine gitmesine bile izin verilmediğini de belirtti.

Radyoya konuşan Kuzey Kore vatandaşı: ‘Geçmişte yas döneminde içki içerken veya sarhoşken yakalanan birçok kişi tutuklandı ve ideolojik suçlu muamelesi gördü. Onlar götürüldüler ve bir daha asla geri dönmediler’ dedi.

‘Yas sırasında ailenden biri ölse bile, yüksek sesle ağlamana izin verilmiyor ve ceset yas süresi bitmeden gömülemiyor. İnsanlar yas dönemine girerlerse kendi doğum günlerini bile kutlayamazlar.’ dedi.

Kim Jong Il, ülkeyi 17 yıl boyunca acımasız ve baskıcı bir diktatörlükle yönettikten sonra 17 Aralık 2011’de 69 yaşında kalp krizinden ölmüş yerine oğlu Kim Jong Un geçmişti.

Kim Jong Il için her yıl düzenlenen yas süresi genellikle 10 gün iken, bu yıl ölümünün onuncu yıldönümünü kutlamak için 11 gün olacağı açıklandı.