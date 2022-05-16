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Dünya Kuzey Kore'de ordu göreve çağırıldı
Dünya

Kuzey Kore'de ordu göreve çağırıldı

Kuzey Kore'de 50 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, pandemiyle mücadele için orduya görev verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 08:31:00 -
Kuzey Kore'de ordu göreve çağırıldı

Pyongyang yönetimi, 1 milyondan fazla kişinin "ateş" nedeniyle rahatsızlandığını duyurdu.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre ülke lideri Kim Jong-un, ilaç dağıtımı konusu başta olmak üzere, ülkedeki sağlık yetkililerini salgını önlemede yetersiz kaldıkları gerekçesiyle "şiddetle" eleştirdi.

Başkentteki "ilaç tedarikini istikrara kavuşturmak için" orduya çalışmaya başlaması emri verildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) bildirdiğine göre, ülkede 15 Mayıs itibarıyla 1 milyon 213 binden fazla "ateş" vakası belirlendi.

Kuzey Kore, ilk Covid-19 vakasını 12 Mayıs'ta duyurmuştu.

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